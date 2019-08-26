РИАМО - 26 авг. В столичном парке развлечений «Остров мечты» завершили создание миниатюры одной из самых популярных мировых достопримечательности – римского Колизея, говорится в сообщении пресс-службы парка.

«Мы продолжаем создание миниатюр мировых достопримечательностей и стилизацию галерей будущего городского променада нашего парка. <…> Это большая ответственность и очень кропотливая работа – воспроизвести фасад такого масштаба, над которым древнеримские архитекторы бились в течение восьми лет. Результат, который мы получили, полностью отвечает нашим ожиданиям – смело можно сказать, что команда наших архитекторов, дизайнеров и строителей справилась с этой непростой задачей», – сказал руководитель проекта «Остров мечты» Константин Голубев.

На строительство внешней стены римского амфитеатра потребовалось около 100 тысяч квадратных метров травертина, а также мрамор и другие материалы. Одной из наиболее сложных задач было сохранение пропорций и атмосферы грандиозного сооружения с учетом имеющихся ограничений на площадке, в том числе площади застройки.

Всего в городском променаде «Острова мечты» построят четыре просторных пешеходных галереи, чья ширина составит от 16 до 18 метров. Каждая улица будет выполнена в архитектурном стиле известных зарубежных городов, для этого разработано 120 различных фасадов зданий.

Гости парка смогут увидеть творения Гауди на улочках Барселоны, отправиться на шопинг в Беверли-Хилз, поискать красные телефонные будки в Лондоне и отведать спагетти в Италии, не выезжая за пределы Москвы. Галереи соединят три больших атриума, имитирующие городские площади.

«Уверен, Колизей в «Острове мечты» понравится посетителям парка и поможет полностью прочувствовать атмосферу Италии, ведь он является ее полноценным символом», – заключил Голубев.

«Остров мечты» – это первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений мирового уровня, строящийся в Нагатинской пойме в Москве. Это ключевой градостроительный проект, который нацелен на улучшение качества городской среды, повышение инвестиционной привлекательности российской столицы и создание новых рабочих мест. Инвестиции в проект составляют 1,5 миллиарда долларов – он объединит в себе все лучшее из мировой индустрии развлечений.

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