РИАМО - 26 авг. Подмосковная полиция рекомендовала муниципальным властям запретить продажу алкогольных напитков в период проведения праздничных мероприятий, связанных с Днем знаний, сообщила в понедельник на пресс-конференции в РИАМО заместитель начальника управления организации работы участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД РФ по Московской области Наталья Лободенкова.

В этом году основные праздничные мероприятия в честь Дня знаний пройдут в Подмосковье 2 сентября. 1 сентября линейки проведут только в шести школах.

«В преддверии нового учебного года практически во все администрации районов направлены рекомендательные письма о запрете продажи спиртных напитков, в том числе и слабоалкогольных, в день проведения мероприятий», - сказала Лободенкова.

Во время праздника безопасность на территории подмосковных школ будут обеспечивать около 4 тысяч полицейских, почти 2 тысячи сотрудников частных охранных предприятий, а также казаки.

Всего в этом году в подмосковные школы пойдут более 900 тысяч детей, из них 105 тысяч первоклассников. Со стартом учебного года в регионе откроются 12 новых школ.

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