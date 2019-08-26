РИАМО - 26 авг. Движение по дублеру Остафьевского шоссе официально запустили в новой Москве, автодорога имеет четыре полосы движения, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Мы шаг за шагом улучшаем транспортную доступность Щербинки. Недавно построили эстакаду через железнодорожные пути и завершили реконст­рукцию Варшавского шоссе. Сегодня открываем новое Остафьевское шоссе, которое свяжет Щербинку с близлежащими населенными пунктами», – сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Длина новой дороги — 4,1 километра, она проходит от улицы Степана Эрьзи до Рязановского шоссе параллельно «старому» Остафьскому шоссе. Шоссе имеет съезды к аэропорту «Остафьево», жилой застройке и СНТ «Нефтемаш». Вдоль дороги сделали тротуары для пешеходов шириной 2,25 метра. Появились также светофоры и 13 остановок общественного транспорта.

Рядом с дорогой посадили почти 900 деревьев, более 7 тысяч кустарников, уложили 82 тысячи квадратных метров газонов.

Новое Остафьевское шоссе улучшит транспортное обслуживание поселка Фабрики 1 Мая, деревень Рязаново, Старосырово, Знамя Октября и многих других населенных пунктов новой Москвы. Улучшится и экологическая ситуация из-за сокращения проезда транзитного транспорта через село Остафьево и деревню Рязаново.

«Следующим шагом по улучшению транспортной доступности Щербинки и близлежащих населенных пунктов станет открытие двух строящихся автодорог: Варшавское шоссе – деревня Андреевское – деревня Яковлево; Воскресенское – Каракашево – Щербинка», — заключается в сообщении.

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