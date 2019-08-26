РИАМО - 26 авг. В Королевскую городскую больницу попали двое мужчин с ножевыми ранениями, между которыми произошел конфликт, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент между мужчинами произошел по адресу: город Королев, микрорайон Болшево, улица Школьная, дом 21. После конфликта в больницу попали зарегистрированный поэтому же адресу гражданин 1989 года рождения, у которого диагностировали проникающую колото-резаную рану грудной клетки, а также мужчина из города Владимир, который ранее был судим по статье 158 УК РФ «Кража».

«В 19:50 в квартире один из них причинил телесные повреждения другому, после чего ранил себя в шею», - сказал собеседник агентства.

Причиной поступка стало личное неприязненное отношение к потерпевшему, преступление совершено в ходе ссоры. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью». Пока меру пресечения для подозреваемого не избирали.