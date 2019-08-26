РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 авг. Жители подмосковных Люберец обнаружили нелегальную свалку шприцев на Инициативной улице, сообщается в Instagram-аккаунте Luberlife.

«Такая вот картина (предстает – ред.) на улице Инициативная в Люберцах после Старо-Люберецкого кладбища», – написано в посте под фотографией.

В посте разместили фотографии, на которых видно свалку шприцев.

Получить оперативный комментарий от министерства здравоохранения и администрации горокруга на момент публикации не удалось.