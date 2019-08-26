РИАМО - 26 авг. В День знаний в Московской области на территории школ будут дежурить порядка 4 тысяч сотрудников полиции и почти 2 тысячи сотрудников частных охранных предприятий, сообщила журналистам на пресс-конференции в РИАМО замначальника управления организации работы участковых уполномоченных полиции и ПДН ГУ МВД РФ по Московской области полковник полиции Наталья Лободенкова.

«Стоит отметить количество сотрудников, которые примут участие в охране общественного порядка. Это около 4 тысяч сотрудников МВД, а также 1,9 тысячи сотрудников частных охранных предприятий и 35 представителей казачества. Также в охране общественного порядка примут 74 человека других общественных предприятий», – сказала Лободенкова.

Она добавила, что большое внимания будет уделяться автомобилям, припаркованным слишком близко к месту проведения мероприятий.

«Также будет уделяться особое внимание транспорту, припаркованному вблизи образовательных учреждений. Накануне весь автотранспорт, который находится в непосредственной близости рядом с школой, будет эвакуирован», – добавила Лободенкова.

По ее словам, непосредственно в день проведения мероприятий – за час-два до начала линеек – все школы проверят кинологи на предмет взрывоопасных веществ и устройств на территории образовательных учреждений.

Ранее первый заместитель председателя правительства Подмосковья – министр образования региона Ольга Забралова сообщала, что более 3,8 тысячи образовательных учреждений на территории Московской области прошли проверку готовности к новому учебному году. Все они готовы работать в штатном режиме.