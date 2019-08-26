РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 авг. Свыше 30 человек сдали кровь в рамках Дня донора, говорится на официальной странице администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«Более 30 людей приняли участие в Дне донора 24 августа, который был организован в рамках празднования 50-летия района. По результатам, было заготовлено 20 литров донорской крови, направленной в детские онкологические центры для спасения жизни детей, страдающими онкологическими заболеваниями», – говорится в сообщении.

Сдать кровь можно было с 9:00 до 12:00. Для мероприятия был специально оборудован пункт приема крови недалеко от Площади Победы, где проходило празднование Дня города.