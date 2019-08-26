РИАМО - 26 авг. В этом году основные праздничные мероприятия в честь Дня знаний пройдут в Подмосковье 2 сентября, только в шести школах линейки проведут 1 сентября, сообщила в понедельник на пресс-конференции в РИАМО заместитель начальника управления организации работы участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД РФ по Московской области Наталья Лободенкова.

Ранее первый зампред правительства Московской области - министр образования региона Ольга Забралова сообщила, что торжественные линейки в образовательных учреждениях Подмосковья запланированы на 2 сентября.

«В этом году у нас праздничные мероприятия разделились. Часть мероприятий будут проходить 1 сентября в шести образовательных организациях Московской области, все остальные образовательные организации будут проводить свои торжественные мероприятия перед началом учебного года 2 сентября», - сказала Лободенкова.

Она добавила, что к началу нового учебного года на территории Московской области разработали план организационно-практических мероприятий. Также проведена комплексная проверка школ с участием сотрудников полиции и представителей местных администраций.

«Каких-то сверхъестественных нарушений в этом году зафиксировано не было. А те нарушения, что были, устраняются очень быстро», - добавила Лободенкова.

Всего в этом году в подмосковные школы пойдут более 900 тысяч детей, из них 105 тысяч первоклассников. Со 2 сентября свои двери для учеников откроют 12 новых школ в регионе.

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