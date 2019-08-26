РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 авг. В подмосковных Люберцах за минувшую неделю покосили свыше 90 тысяч квадратных метров газона, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава горокруга Владимир Ружицкий.

«За прошедшую неделю, с 19 по 25 августа, в городском округе Люберцы покосили 93 тысячи квадратных метров газона. Также вырубили 19 аварийных деревьев, 22 опилили, выкорчевали 12 пней», – сказал Ружицкий.

По его словам, уборку города в течение недели проводили 990 человек и 91 единица спецтехники.

Ружицкий добавил, что в Центр безднадзорных животных поступило восемь заявок на отлов, поймали девять собак.