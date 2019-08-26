РИАМО - 26 авг. В новой Москве завершаются работы по обустройству автобусного маршрута от железнодорожной станции «Щербинка» до микрорайона Гарнизон, протяженность маршрута составит 4 километра, сообщил в понедельник заместитель мэр Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«На территории ТиНАО завершаются работы по созданию инфраструктуры для автобусного маршрута, который будет курсировать между станцией «Щербинка» и микрорайоном Гарнизон. Его протяженность составляет 4 километра, а площадь территории благоустройства – почти 4 гектара. Маршрут от станции «Щербинка» до микрорайона Гарнизон сделает более удобной дорогу до станции более чем 7 тысячам человек», - сказал Бирюков.

Он отметил, что к настоящему времени завершены все демонтажные работы. Полностью уложены нижний и верхний слои асфальтобетонного покрытия проезжей части. Площадь каждого слоя составит 26 тысяч квадратных метров. Также завершено устройство обочины из щебня площадью 2,8 тысячи квадратных метров.

Кроме того, в рамках обустройства инфраструктуры автобусного маршрута оборудуются новые тротуары, по которым будет удобно идти от жилых домов к автобусным остановкам. Асфальтобетонное покрытие тротуаров также укладывается в два слоя площадью почти 5 тысяч квадратных метров каждый. Эта работа также выполнена на 100%. Чтобы отделить проезжую часть от тротуаров, уже полностью установили бордюрный камень протяженностью 7,6 тысячи метров.

Всего по пути следования автобуса появится порядка 100 новых фонарей с энергосберегающими лампами. В настоящее время установка фонарей выполнена более чем на 90%. Кроме того, для обустройства инфраструктуры автобусного маршрута будет установлено 4 современных остановочных павильона и порядка 320 дорожных знаков.

В рамках обустройства автобусного маршрута между «Щербинкой» и микрорайоном Гарнизон уложили почти 15,7 тысячи квадратных метров газонов. Эта работа выполнена полностью.

По словам Бирюкова, всего в этом году в ТиНАО будет создана инфраструктура для запуска семи автобусных маршрутов. В поселениях и районах, в которые придут новые маршруты общественного транспорта, проживает около 50 тысяч человек. По их многочисленным просьбам было принято решение организовать автобусное сообщение между населенными пунктами, а также сделать более удобной связь поселков со станциями метро и железнодорожными платформами.