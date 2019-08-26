РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 авг. Первую бизнес-леди выбрали в Балашихе по итогам конкурсам «Леди-бизнес – Балашиха 2019», титул завоевала учредительница шоу-рума Алиса Лисневская, сообщается на сайте администрации мунициалитета.

Впервые в горокруге провели конкурс для предпринимательниц «Леди-Бизнес Балашиха-2019», в котором приняло участие 7 предпринимательниц. Его организаторами выступили администрация муниципалитета и городская торгово-промышленная палата.

«В первом задании «Деловой стиль» участницы презентовали свой бизнес, его продуманность, экономическую обоснованность, во втором – «Бизнес с нуля» девушки рассказывали обо всех составляющих открытия нового бизнеса, выбранного жеребьевкой. В заключительном этапе конкурсантки в вечерних платьях рассказали о перспективах своего бизнеса и его пользе для города. Больше всего баллов в конкурсе набрала основательница шоу-рума Алиса Лисневская, которая стала первой победительницей конкурса», – сказал президент Балашихинской торгово-промышленной палаты Анатолий Шестаков.

Он добавил, что женщины-предпринимательницы – важная и интересная часть нашего общества, которые выполняют трудную и ответственную работу бизнес-леди, оставаясь при этом супругами, мамами и хозяйками дома.

«Этот конкурс («Леди-Бизнес Балашиха-2019» – ред.) не только для них, но и для окружающих, поскольку он показывает, как девушки и женщины могут заниматься полезным общественным делом, укреплять экономику, зарабатывать деньги и воспитывать детей», – пояснил Шестаков.

Для гостей и конкурсанток выступили участница проекта «Голос дети» Александра Гончаренко, солистка вокальной студии «Хрустальная капель» Анастасия Федорова и солистки вокальной студии «Шанс».

Участницам конкурса вручили хрустальные кубки, дипломы, букеты и памятные подарки.