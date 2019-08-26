РИАМО – 26 авг. Космический корабль «Союз МС-13» успешно перестыковался со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» Международной космической станции, чтобы уступить место на более совершенном модуле для аппарата «Союз МС-14», стыковка которого сорвалась 24 августа, сообщает Федеральное агентство новостей.

Из трансляции на сайте государственной корпорации «Роскосмос» следует, что отстыковка корабля состоялась в 06:35, после чего он пробыл в автономном режиме 25 минут.

«Стыковку в ручном режиме провел российский космонавт, командир корабля Александр Скворцов. Операция прошла с участием астронавтов Европейского космического агентства и НАСА Луки Пармитано (Италия) и Эндрю Моргана (США)», — говорится в сообщении.

Неудачная стыковка аппарата «Союз МС-14» была вызвана поломкой усилителя системы автоматической стыковки «Курс». По словам руководителя полета российского сегмента МКС Владимира Соловьева, когда аппарат перестыкуют, будет произведена проверка предположительно неисправной аппаратуры, которая не позволила присоединить «Союз МС-14» 24 августа. Исправленная аппаратура тоже пройдет диагностику.

Повторную стыковку «Союз МС-14» с МКС назначили на 27 августа в 06:12.