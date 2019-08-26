РИАМО - 26 авг. В Подмосковье завершился третий этап операции «Безопасная карусель», выявлено 50 нарушений, назначено штрафов на сумму в 52 тысячи рублей, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Третий этап профилактической операции «Безопасная карусель - 2019» завершился на территории Московской области. Он был проведен с 19 по 24 августа. В течение рейдов проверено порядка 200 аттракционов, выявлено 50 нарушений», — сказал Разин.

Проверкой занимались сотрудники управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники Минсельхозпрода Подмосковья.

«За нарушения обязательных требований эксплуатации аттракционов, в том числе каруселей и надувных батутов, составлено 39 протоколов, направлено 10 предостережений и вынесено 4 предупреждения. Общая сумма наложенных штрафов составила 52 тысяч рублей», — отметил Разин.

С 24 по 29 июня проходил первый этап проверки, с 22 по 28 июля — второй этап. По словам Разина, завершение профилактической операции «Безопасная карусель»не означает, что проверки аттракционов в Подмосковье прекратятся. Контроль за техническим состоянием аттракционов будет продолжен в рамках плановых осмотров.

Сейчас на территории Московской области зарегистрировано 966 аттракционов, 118 из них находятся в других регионах. Наибольшее количество аттракционов сосредоточено в Мытищинском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Красногорском городских округах.