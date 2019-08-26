РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 авг. Паспорта готовности к отопительному сезону получили 1 640 многоквартирных домов в подмосковных Люберцах, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава горокруга Владимир Ружицкий.

«Идет интенсивная подготовка к началу отопительного сезона. Так, из 2 094 многоквартирных домов в городском округе паспорта готовности получили 1 640», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что из 82 котельных к началу сезона готовы 73. Также к отопительному периоду подготовили 25 водозаборных узлов из 30.

Также глава добавил, что продолжается капремонт в МКД. В семи домах из 49 завершили ремонт кровли, ремонт фасада выполнили в 17 домах.