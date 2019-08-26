РИАМО - 26 авг. На юго-западе Москвы шестеро человек в медицинских масках с похожими на пистолет и нож предметами зашли в квартиру к мужчине и отняли у него кольцо, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Сообщение о преступлении поступило 25 августа в 05:51. Установлено, что в 02:30 в квартиру на улице Кржижановского, позвонив, вошли шестеро неизвестных в медицинских масках. Угрожая хозяину предметами, похожими на нож и пистолет, они похитили у него кольцо из желтого металла», — сказал собеседник агентства.

Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».