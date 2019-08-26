РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 авг. В понедельник в микрорайоне Опытное поле подмосковных Котельников состоится День добрососедства, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации городского округа Котельники.

«День добрососедства пройдет в микрорайоне Опытное поле, вблизи домов №№1-8 на детской площадке. Начало в 18:30», – говорится в сообщении.

На мероприятии ожидается интерактивная анимационная программа для детей и взрослых, выступление творческих коллективов и дегустация варенья и солений, приготовленных соседями.