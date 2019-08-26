РИАМО - 26 авг. На юге Москвы обнаружили тело пожилой женщины с множественными колото-резаными ранениями, возбуждено уголовное дело, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«По данным следствия, вечером 25 августа 2019 года в квартире жилого дома, расположенного по Домодедовской улице в городе Москве, обнаружено тело пожилой женщины 1941 года рождения с множественными колото-резаными ранениями», — сказала Иванова.

Дело возбудили по статье «Убийство». Сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступника.