РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 26 авг. Воспитанница домодедовского стадиона «Авангард» Мария Егорова победила на первенстве мира среди юниоров по рукопашному бою, сообщил тренер по рукопашному бою городского стадиона «Авангард» Андрей Андреев на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Воспитанница городского стадиона «Авангард» Егорова Мария стала победительницей первенства мира по рукопашному бою 2019 года, которое проходило с 22 по 25 августа в городе Алма-Аты Республики Казахстан. Поздравляем нашу землячку с высоким спортивным достижением. Желаем дальнейших успехов и новых побед!», − написал Андрей Андреев.

В соревнованиях принимали участие около 200 спортсменов из России, Словакии, Казахстана, Армении, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.