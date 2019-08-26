РИАМО – 26 авг. «Почта России» планирует создать на базе некоторых своих отделений «центры притяжения», в которых будут оказываться финансовые, государственные, социальные, телемедицинские и образовательные услуги, а также будут продаваться товары, в том числе лекарства и алкоголь, пишет в понедельник газета «Известия».

Предпосылкой для такого проекта стал неутешительный прогноз, согласно которому к 2023 году объем корреспонденции в мировых масштабах упадет в 1,5 раза. Это вызов времени, ведь из-за популярности электронных писем услуги традиционной почты становятся менее востребованными.

«Выход — изменить функционал отделений и их сотрудников в населенных пунктах с населением до 20 тысяч человек. <…> Из 42 тысяч отделений более 80% могут стать основой для трансформации в «центры притяжения» — именно так в компании нарекли новый предлагаемый формат», - пишет газета.

«Почта России» уже направила в соответствующие министерства свои предложения по изменению пяти категорий законодательных актов. Также компания намерена попросить на реализацию своих планов почти 85 миллиардов рублей, из которых 66,4 миллиарда рублей пойдут на техническую модернизацию и дооснащение отделений, 10,8 миллиарда рублей направят на проведение капремонта, а еще 7,7 миллиарда рублей — на расширение площадей.