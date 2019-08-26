РИАМО - 26 авг. Накануне на тепловых сетях ПАО «МОЭК» в Москве прошли гидравлические испытания, на данный момент система готова к отопительному сезону, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Всего специалисты «МОЭК» подготовили к зиме 16,4 тысячи километров теплосетей, из которых 8 тысяч составляют магистральные сети, а 8,4 тысячи километров — разводящие сети, обеспечивающие теплоснабжение более 70 тысяч зданий, в том числе 33 тысяч жилых домов.

«Планово-предупредительные ремонты прошли на 47 находящихся в эксплуатации «МОЭК» районных и квартальных тепловых станций, более чем 90 малых котельных и более чем 10,2 тысячи тепловых пунктах, 24 насосно-перекачивающих станциях», - говорится в сообщении.

Профилактику на сетях проводили в 600 десятидневных этапов, в каждый из которых проходили от одного до 16 километров, которые обеспечивали от одного или двух до 250 зданий разом. Специалисты проверяли газопровод и проводили ремонт при необходимости, после чего повторно испытывали аварийный участок.

«Работы по подготовке системы теплоснабжения Москвы к отопительному сезону 2019–2020 годов прошли в полном соответствии с утвержденным графиком. Каждый выявленный потенциально ненадежный участок и выполненный на нем ремонт – это предотвращенное технологическое нарушение зимой. Именно этим и объясняется важность летних профилактических работ на тепловых сетях», - отметил заместитель управляющего директора – главный инженер ПАО «МОЭК» Роман Коровин.

Готовность объектов социальной инфраструктуры и жилья оценивают не только по состоянию теплосетей, принадлежащих потребителю, но и по утеплению строений, их центральных и индивидуальных тепловых пунктов. Проверяются также трубопроводы, тепловая изоляция в коммуникационных узлах, а также работоспособность приборов учета и автоматических регуляторов.