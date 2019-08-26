РИАМО - 26 авг. В центре Москвы в квартире дома по Новинскому бульвару обнаружили тело женщины с множественными телесными повреждениями, сообщила РИАМО сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«25 августа 2019 года в квартире жилого дома по Новинскому бульвару в городе Москве обнаружено тело женщины 1956 года рождения с множественными телесными повреждениями в области головы. По данному факту Следственными органами ГСУ Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», — сказала Иванова.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после проверки.

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