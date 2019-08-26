РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 авг. На минувшей неделе на территории городского округа Люберцы произошло пять пожаров, пострадавших нет, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации начальник ФГКУ «16-го отряда ФПС» по Московской области Павел Иванов.

«За прошедшую неделю, с 19 по 25 августа, подразделение Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона осуществило 34 выезда по сигналу тревоги. Оно участвовало в ликвидации пяти пожаров на территории городского округа Люберцы, все без пострадавших», – сказал Иванов.

Он уточнил, что один пожар произошел 20 августа в квартире по адресу: улица Митрофанова, дом №19. Также в деревне Марусино сгорел автомобиль.

«Три пожара произошли в неэксплуатирумых строениях. Так, горели дома №№14 и 18 на улице 8 Марта, а также дом №39 на улице 3-е Почтовое отделение. Это нежилые дома под снос, мы туда раз шесть за месяц выезжали. Необходимо закрыть доступ туда посторонним», – заключил Иванов.