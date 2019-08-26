РИАМО - 26 авг. В День знаний в Москве ожидается погода без осадков, температура воздуха составит до плюс 21 градуса, сообщила РИАМО в понедельник главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«По предварительному прогнозу, погода 1 сентября ожидается без осадков. Дневная температура будет повышаться до 19-21 градуса», - сказала Позднякова.

В новом учебном году в столичные школы пойдут свыше 980 тысяч учащихся, что почти на 20 тысяч человек больше, чем в 2018 году.

Как сообщала ранее первый заместитель председателя правительства Московской области - министр образования региона Ольга Забралова, торжественные линейки в образовательных учреждениях Подмосковья запланированы на 2 сентября. Всего в этом году в школы пойдут более 900 тысяч детей, из них 105 тысяч первоклассников.