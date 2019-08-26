РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 авг. В подмосковных Люберцах задержали местного жителя, который повредил светомузыкальный фонтан в Центральном парке, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

Светомузыкальный фонтан в Центральном парке открыли 22 августа.

«Задержан местный житель, который купался в ночь с 24 на 25 августа в фонтане в Центральном парке. Он поломал трубки, повреждения серьезные. Прошу подсчитать ущерб, мы проведем проверку», – сказал Романцев.

По его словам, в отношении мужчины возбудят уголовное дело за вандализм.