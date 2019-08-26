РИАМО - 26 авг. Полицейские их отдела по борьбе незаконным оборотом наркотиков ОМВД России по городскому округу Клин задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в распространение наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Местного жителя поймали прямо у местного торгового центра на улице Победы. В ходе досмотра в кармане его куртки стражи порядка нашли два свертка с порошкообразным веществом. Как позже показала экспертиза, это был наркотик. Мужчину задержали, а в его квартире провели обыск. Так было обнаружено еще 100 граммов порошкообразных, комкообразных и растительных наркотических веществ, расфасованных по сверткам и пакетам, а также хранившиеся в банке.

«По данному факту Следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», - говорится в сообщении.

В настоящий момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.