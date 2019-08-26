РИАМО - 26 авг. Выпускникам девятых классов, которые обучаются в школах-кандидатах в участники проекта «ИТ-класс в московской школе», предлагается пройти онлайн-тестирование для зачисления в ИТ-класс, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В этом году высокотехнологичные ИТ-классы откроются в 35 школах. Их выбирали таким образом, чтобы изучать информационные технологии могли дети из разных районов города. В связи с большим интересом учащихся формируется новый список школ — кандидатов на вступление в проект. Для того, чтобы быть зачисленными в ИТ-класс, ребятам нужно принять участие в тестировании», - говорится в сообщении.

Партнерами проекта «ИТ-класс в московской школе» выступают ведущие отечественные ИТ-компании. Помимо всего прочего, с проектом тесно сотрудничают лучшие высшие учебные заведения, среди которых Национальный исследовательский институт «Высшая школа экономики», Технический университет имени Н. Э. Баумана, Московский физико-технический институт, Московский политехнический университет, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики.