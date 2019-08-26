РИАМО - 26 авг. Узнать больше о Московских центральных диаметрах (МЦД) теперь можно на сайте столичного метрополитена, с помощью специального раздела любой желающий сможет изучить расписание, выстроить удобный маршрут, задать вопрос с помощью формы обратной связи и получить информацию о нюансах МЦД, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С помощью портала пользователи узнают, сколько времени у них займет поездка от дома до театра, парка или офиса. Здесь также есть списки всех пересадок с диаметров на другие виды транспорта, часы работы МЦД и информация о поездах «Иволга», которые будут перевозить пассажиров первых двух диаметров», — сообщил сотрудник пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Представленная на сайте схема позволяет составить наиболее удобный и короткий маршрут. Электронная схема также учитывает карту метро и Московского центрального кольца. Направления МЦД на транспортных схемах и указателях метро будут обозначаться латинской буквой D и номером направления, обведенным параллелограммом.

«Помимо этого, в специальном разделе сайта метро можно задать вопросы о работе нового вида общественного транспорта. Форма находится внизу страницы раздела. Здесь опубликованы ответы на часто задаваемые вопросы пользователей, например, «Какой будет тариф на МЦД?», «Будет ли бесплатная пересадка на метро?», «Будет ли бесплатным провоз велосипедов в поезде?», «Будут ли построены отдельные пути для МЦД?», - говорится в сообщении.

МЦД-1 (Одинцово — Лобня) и МЦД-2 (Нахабино — Подольск) планируют запустить к концу этого года. В перспективе появятся и другие диаметры — рассматривается возможность создать маршруты, которые свяжут Зеленоград и Раменское, Апрелевку и Железнодорожный, а также Пушкино и Домодедово. На МЦД-1 и МЦД-2 будет 66 станций, с 27 из них можно будет пересесть на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. Работать диаметры будут с 05:30 до 01:00 — так же, как и метро.