РИАМО - 26 авг. Москвичи старше 50 лет могут посещать занятия в «Школе бебиситтеров», бесплатные двухдневные курсы будут проходить каждый месяц, в процессе обучения желающих познакомят с психологическими и юридическими аспектами работы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Первые занятия состоятся уже 5 и 6 сентября в центре занятости «Моя карьера» на улице Сергея Радонежского. Проводить их будут психологи городского сервиса «Бабушка на час». После прохождения теоретического курса участникам предложат пройти девятичасовую практику в игровой комнате центра «Моя карьера». По итогам прохождения программы им вручат специальные сертификаты.

«Молодые москвичи зачастую много времени уделяют работе и карьере. Поэтому вопрос, с кем оставить ребенка, стоит остро в московских семьях. От няни бебиситтер отличается тем, что его услугами родители могут пользоваться не постоянно, а время от времени. Бебиситтера можно пригласить на час или полдня», — сказала директор центра занятости «Моя карьера» Ирина Швец.

Она добавила, что обучение в школе бебиситтеров повысит шансы незанятых горожан пенсионного и предпенсионного возраста найти работу или подработку в качестве бебиситтера

В группе может быть до 50 человек. Следующий курс запланирован на 23 и 24 сентября. В первый день обучения слушатели смогут узнать все о правилах безопасности для ребенка дома и на прогулке, в местах большого скопления людей. Особое внимание на занятиях будет уделяться знакомству с современными методиками раннего развития Марии Монтессори, Глена Домана, Николая Зайцева, Бориса и Елены Никитиных и других авторов.

На второй день психологи расскажут участникам проекта о возрастных особенностях детей и юридических аспектах работы по присмотру за ними. Их научат составлять договор на оказание услуг и объяснят, как правильно зарегистрироваться в качестве самозанятого. Также будущих бебиситтеров ждет практическое занятие по освоению развивающих игр.

В день стажировки бебиситтеры смогут прийти в игровую комнату центра «Моя карьера» самостоятельно или со своими детьми и внуками в возрасте от года до шести лет. В присутствии куратора проекта они должны будут продемонстрировать все знания и навыки, полученные ранее.

Уже более 2,5 тысяч москвичей старше 50 лет посетили бесплатные тренинги в центре занятости «Моя карьера» за первые полтора месяца его работы. На занятиях горожан предпенсионного и пенсионного возрастов обучают навыкам самопрезентации и ведению деловой беседы, а также объясняют, где искать вакансии и размещать резюме.