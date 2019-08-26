РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 авг. В подмосковных Люберцах на минувшей неделе ограбили психоневрологический диспансер, оттуда вынесли сейф с деньгами и больничные бланки, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«24 августа в 2:20 в психоневрологический диспансер на Октябрьском проспекте проникли, оторвали решетки, сломали окна. Пропал сейф с деньгами, бланки больничные. Сотрудники розыска работают, есть подозреваемые», – сказал Романцев.

Он пояснил, что данный объект находится под охраной Росгвардии. По словам Романцева, сигнализация в здании сработала.

«В связи с тем, что Росгвардия сейчас нам не подчиняется, просим помочь. Городские соцобъекты находятся под их охраной. Росгвардейцы на место приехали, обследование территории не сделали», - отметил Романцев.

Он добавил, что за минувшую неделю в полицию поступило 1,8 тысячи обращений, по ним возбудили 31 уголовное дело, 27 раскрыли. Также за неделю на территории обслуживания ГИБДД Люберец произошло 108 ДТП с одним пострадавшим.