РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 авг. В микрорайоне Климовск Подольска региональный оператор проведет встречи с жителями 30 августа и 23 сентября по вопросу вывоза мусора, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Прием населения по вопросу вывоза мусора в микрорайоне Климовск. Представители регионального оператора «МСК-НТ» проведут прием населения в территориальном управлении «Климовск» по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Все жители получат ответы на задаваемые вопросы. Встречи пройдут 30 августа с 14:00 до 17:00 и 23 сентября с 10:00 до 13:00», – говорится в сообщении.

Прием пройдет по адресу: микрорайон Климовск, улица Ленина, дом 5, второй этаж, кабинет №201.