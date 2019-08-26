РИАМО - 26 авг. Ряд онлайн-сервисов mos.ru поможет столичным школьникам и их родителям подготовиться к новому учебному году, например, получить карту учащегося, проверить успеваемость ребенка, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Получить карту учащегося, которая открывает целый спектр льгот, можно онлайн. Карту оформят в течение 30 дней и отправят в ту школу, где учится заявитель. Помимо всего прочего, записать ребенка в кружок, секцию или группу продленного дня также можно онлайн на портале mos.ru.

«Современные цифровые технологии позволяют родителям всегда знать, во сколько их ребенок пришел в школу и когда ушел с занятий. Это возможно благодаря системе «Проход и питание». Чтобы к ней подключиться, достаточно заполнить и передать в школу заявление на информирование, в котором указан номер телефона, привязанный к лицевому счету ребенка», — говорится в сообщении.

С помощью сервиса «Электронный дневник школьника» можно проверить успеваемость, расписание занятий, задания на дом. Кроме того, сервис дает возможность связаться с учителем и задать интересующие вопросы.

Узнать результаты любого государственного экзамена также можно на портале. Те, кто еще только планирует поступление детей школу, могут воспользоваться личным кабинетом и записать своего ребенка или перевести его в другую школу онлайн.

На портале mos.ru доступно более 330 электронных услуг и сервисов. Самые популярные из них — прием показаний приборов учета воды, поиск и оплата штрафов ГИБДД, получение и оплата единого платежного документа, запись к врачу, прием показаний электросчетчиков. В прошлом году самыми востребованными были просмотр электронного дневника и передача показаний счетчиков воды и электричества.