РИАМО - 26 авг. В столичных «Лужниках» состоится финал Кубка мира по стрельбе из лука, который станет самым крупным соревнованием лучников со времен Олимпиады 1980 года, участие в нем примут лучшие спортсмены со всего мира, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Москва в этом году присоединится к списку городов — организаторов этапов Кубка мира по стрельбе из лука — Медельину, Шанхаю, Анталии и Берлину. Московский финал станет самым крупным соревнованием по стрельбе из лука со времен Олимпиады 1980 года. Открытие турнира состоится 6 сентября в 12:00 на Престижной аллее «Лужников». Соревнования пройдут под эгидой Международной федерации стрельбы из лука (World Archery). Мировая кубковая серия проходит уже на протяжении 14 сезонов. В прошлом году финал состоялся в Самсуне (Турция)», - говорится в сообщении.

Среди участников будут также российские лучники, среди которых действующая чемпионка мира Ксения Перова и победительница чемпионата мира 2019 года на открытом воздухе и чемпионата Европы в зале Наталья Авдеева.

Помимо всего прочего, с 1 по 20 сентября в ГУМе состоится выставка, посвященная истории этого вида спорта.