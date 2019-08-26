РИАМО - 26 авг. В рамках акции «Диагностика за спасибо» москвичи могут бесплатно проверить свои компьютеры с операционной системой Windows, для этого необходимо до 31 августа подать заявку на диагностику в онлайн-сервис «Чудо-техники», мастер сможет провести проверку гаджета удаленно, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Диагностика компьютера онлайн — это современный способ узнать, почему ваше устройство стало медленнее работать, зависать, перегреваться, шуметь, почему те или иные программы работают некорректно и что надо сделать, чтобы решить эти и многие другие проблемы», — сказал Роман Сендик - генеральный директор компании «Электронная Москва», которой принадлежит сервис «Чудо техники».

По его словам, работы проводят квалифицированные специалисты, а в среднем процедура занимает 20 минут.

«Так, не выходя из дома каждый житель Москвы может быстро получить бесплатную консультацию. Сервис «Чудо техники» несет ответственность за конфиденциальность персональных данных, ему смело можно доверить доступ к устройству. Тем более что все действия специалиста вы сможете наблюдать на вашем экране», — отметил Сендик.

По итогам аналогичной акции в прошлом году данной услугой воспользовались более 800 москвичей.

Чтобы сеанс диагностики состоялся, компьютер должен быть подключен к интернету. Владелец компьютера сможет увидеть все действия мастера. Доступ к устройству предоставляется исключительно на период диагностики и исчезнет после проведения работ.