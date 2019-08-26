РИАМО - 26 авг. Предпринимателям Москвы компенсируют участие в отраслевых выставках, в 2018 году таких выставок было 140, в этом году их стало 247, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Размер компенсации может составить до 50% от затрат.

«В прошлом году субсидии были предусмотрены за участие в любой из 140 выставок. В этом году их количество выросло сначала до 204, а теперь — до 247. Увеличение по сравнению с 2018 — на 76%», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Если раньше такая квота по субсидиям для малого и среднего бизнеса распространялась только на те мероприятия, которые имеют знак Всемирной ассоциации выставочной индустрии или же Российского союза выставок и ярмарок, то в этом году в списке оказались выставки без такого рода знаков.

«Для многих предпринимателей такой фактор, как возможность презентовать свои товары и услуги широкому потребителю, является приоритетным. С начала 2019 года от столичных бизнесменов поступали запросы на расширение перечня выставок, после участия в которых можно получить компенсацию. Мы собрали пул заявок, вынесли их на рассмотрение экспертов и приняли решение увеличить квоту», — отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Предприниматели смогут получить до 350 тысяч рублей по итогу участия в российских выставках и до 700 тысяч рублей за участие в зарубежных мероприятиях.