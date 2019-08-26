РИАМО - 26 авг. Московская область вошла в число семи регионов России, которым удалось досрочно выполнить план по расселению аварийного жилого фонда на 2019 год, это также удалось сделать Алтайскому краю, Воронежской, Тюменской и Челябинской областям, а также Ненецкому автономному округу и Башкирии, пишет в понедельник «Российская газета».

В Подмосковье успели расселить 400 человек с 5,73 тысячи квадратных метров — это целевой показатель на 2019 год.

«В Воронежской области - 8,26 тысячи квадратных метров и 490 человек, в Ненецком автономном округе - 2,09 тысячи квадратных метров и 110 граждан, в Башкортостане - 4,82 тысячи квадратных метров и 300 человек, в Тюменской области - 4,98 тысячи квадратных метров и 300 человек, в Челябинской области - 5,26 тысячи квадратных метров и 330 жителей, в Алтайском крае - 5,82 тысячи квадратных метров и 300 человек», - уточняется в материале.

При этом расселение аварийного жилья в Подмосковье и шести указанных регионах продолжится.

Всего по России в 2019 году планировалось переселить из аварийного фонда 8,2 тысячи человек. По данным оперативной отчетности субъектов РФ, целевой показатель по переселению в целом по стране выполнен на 45,49%, а целевой показатель по ликвидации аварийного фонда ֫—на 46,4%.

Среди отстающих регионов — Иркутская, Курганская, Самарская и Белгородская области, а также Республика Северная Осетия – Алания.