РИАМО - 26 авг. В ночь на понедельник на севере Москвы произошел пожар в кафе в проезде Березовой Рощи, в результате происшествия пострадал один человек, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по столице.

О возгорании спасателям сообщили в 02:07. Пожар произошел в кафе, расположенном на первом этаже 22-этажного многоквартирного дома. Площадь возгорания составила порядка 40 квадратных метров.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с вышерасположенных этажей на улицу были выведены девять человек. Одному человеку потребовалась помощь медиков», - говорится в сообщении.

В 02:28 пожар удалось локализовать, а в 02:37 он был полностью ликвидирован.