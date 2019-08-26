РИАМО - 26 авг. В рамках комплексного благоустройства парка на набережной Москвы-реки в столичной Капотне откроется павильон для спасателей и представителей Государственной инспекции по маломерным судам, в этом павильоне можно будет проходить практику и сдавать экзамены по вождению яхт и катеров, сообщается на официальном сайте мэра города.

«В настоящий момент идет подготовка основания для устройства будущего павильона. Помимо этого, ведутся работы по прокладке водопровода и обустройству канализационной системы. Затем специалисты с помощью металлоконструкций сформируют конструктив павильона, а после приступят к внешней и внутренней отделке», — сказал представитель пресс-службы столичного департамента капитального ремонта.

Он добавил, что в финишной облицовке будут использованы специальные декоративные панели из лиственницы. Павильон оборудуют системами электроснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования.

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Одну половину здания в 600 квадратных метров будут занимать инспекторы, а другую - спасатели, которые будут следить за безопасностью на воде и в пределах береговой зоны. Там же будет храниться все необходимое оборудование и проходить ремонт патрульных лодок и катеров.

В районе Капотня Москва-река не замерзает круглый год, именно здесь желающие получить права на управление маломерным судном обучаются и проходят практику. По этой причине в этом месте необходимо постоянное присутствие спасателей и инспекторов ГИМС.

«В распоряжении спасателей будут диспетчерская, пост для оказания первой помощи, комнаты для отдыха и приема пищи, а также раздевалка. Помимо этого, в павильоне у спасателей появится свой эллинг для хранения и ремонта патрульно-спасательных плавсредств. Для спасателей также обустроят специальный слип и понтонную набережную на пять судов, а еще автопарковку на семь мест. Недалеко от павильона сделают навес для сушки водолазного снаряжения и площадку для занятий спортом», - добавляется на сайте.