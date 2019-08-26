РИАМО - 26 авг. Если вы встретили в лесу лося, то не стоит паниковать и пытаться отпугнуть животное, поскольку сохатые довольно миролюбивые, но на агрессию со стороны человека отвечают атакой, сообщил РИАМО сотрудник кафедры зоологии МГУ.

«Несмотря на свои габариты, лось довольно пугливое и мирное животное. Чаще всего они избегают прямого контакта с людьми. На самом деле я уже давно не слышал, чтобы были случаи нападения или агрессии в сторону людей от лосей. К лосям при встрече надо относиться спокойно. Не нервируйте его, просто медленно отойдите назад на достаточное расстояние», - сказал собеседник агентства.

По его словам, если человек не провоцирует животное и не проявляет явную агрессию, то сам сохатый, скорее всего, нападать не станет. Именно поэтому не надо пытаться отпугнуть крупного зверя.

«Не пытайтесь действовать по той стратегии, которой бы вы придерживались, отпугивая собаку. Ни в коем случае нельзя кричать на лося, махать руками и кидаться в него камнями. Он может начать защищаться и попробует вас атаковать», - добавил зоолог.

Куда большую опасность несет встреча с лосем на автомобильной дороге, отметил специалист.

«Вот тут реальная опасность. Столкновение с животным такого крупного размера на большой скорости чаще всего оказывается смертельным для обеих сторон. Потому на дорогах, которые лежат вдоль леса, лучше придерживаться адекватной скорости», - заключил эксперт.