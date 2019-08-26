РИАМО - 26 авг. В понедельник москвичей и жителей Подмосковья ожидает сухая погода с температурой до плюс 24 градусов, атмосферное давление повысится до 758 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем в Московском регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит 21-23 градуса, по области – 19-24 градуса. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня повысится и составит 758 миллиметров ртутного столба», - говорится в сообщении.

По словам синоптиков, в Московском регионе сохранится теплая погода с благоприятными показателями влажности и содержания кислорода в воздухе. Такие дни стоит использовать с пользой для здоровья - чаще гулять, совершать дыхательные и спортивные упражнения.

«Для метеочувствительных людей, страдающих частыми приступами мигрени, колебаниями артериального давления, нейроциркуляторной астенией, неблагоприятным внешним фактором может быть неустойчивое атмосферное давление, которое сохраняется на повышенном фоне. Следует быть более внимательными к своему самочувствию, вовремя принимать назначенные врачом лекарственные препараты, помогут и домашние профилактические средства - контрастный душ, самомассаж, дыхательные упражнения, прогулки на свежем воздухе», - отмечается на сайте.