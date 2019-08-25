РИАМО - 25 авг. В городском округе Солнечногорск началась проверка по факту травмирования ребенка в торговом центре, на мальчика упал образец металлической двери, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«Следственным отделом по городу Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по факту падания образца металлической двери на пятилетнего мальчика в одном из торговых центров», - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что ребенок находился в помещении магазина вместе с отцом. Пока мужчина общался с продавцом, мальчик остался без присмотра, и в какой-то момент на него упал выставочный образец металлической двери. Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, устанавливается степень тяжести вреда здоровью, причиненного мальчику. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее представитель пресс-службы департамента гражданской обороны, ЧС и противопожарной безопасности Москвы сообщал, что пострадавшего в Солнечногорске ребенка доставили в столичную больницу при помощи вертолета. В полете мальчика сопровождала авиамедицинская бригада.