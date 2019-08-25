РИАМО - 25 авг. В воскресенье исполнилось 75 лет со дня гибели Героя Советского Союза, поэта Мусы Джалиля и его соратников, в церемонии возложения цветов к памятнику в столице приняли участие и подмосковные татары, сообщается на сайте Татарского национального центра Московской области.

Джалиль и десять татар-антифашистов были казнены нацистами на гильотине 25 августа 1944 года в берлинской в тюрьме Плетцензее.

«В день памяти о погибших полномочное представительство Республики Татарстан в РФ организовало ежегодную церемонию возложения цветов к памятнику поэту-герою на улице Мусы Джалиля в московском районе Зябликово», - говорится в сообщении.

Торжественность мероприятию придало участие военнослужащих из Республики Татарстан, проходящих службу в частях ВМФ Подмосковья. Активное участие также приняли представители Татарского национального центра Московской области и местных татарских автономий, проживающих в Апрелевке, Наро-Фоминске, Домодедове, Одинцове, Подольске, Балашихе, Краснознаменске и поселке Молодежный.

Церемонию открыл заместитель премьер-министра Республики Татарстан - полномочный представитель Республики Татарстан в РФ Равиль Ахметшин. На митинге выступили известные общественные деятели, ветераны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, учащиеся общеобразовательной школы №1186 имени Джалиля.

«Прозвучали памятные слова в адрес джалиловцев, стихи Мусы Джалиля на русском и татарском языках. Завершилось мероприятие церемонией возложения цветов», - уточняется в материале.

Джалиль в феврале 1942 года в звании политрука был направлен на Волховский фронт, где работал в редакции газеты «Отвага». Он был тяжело ранен и попал в плен, где вместе с единомышленниками создал подпольную группу сопротивления фашизму, готовившую побег из плена. Первый же батальон, сформированный в Польше из пленных татар, 23 февраля 1943 года перешел на сторону партизан в Белоруссии.

Подпольщиков выследили и арестовали несколько десятков человек. 25 августа 1944 года советские патриоты татарской группы сопротивления фашизму были обезглавлены на гильотине.