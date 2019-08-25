РИАМО - 25 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев опубликовал в своем Instagram картину 1968 года, на которой изображена подмосковная усадьба Мураново, и фотографию, снятую с того же ракурса в наши дни.

Он отметил, что на размещенной в Instagram акварели генерала Дмитрия Путяты – знаменитая усадьба Мураново в 1868 году. Брат Путяты, литератор Николай, в то время был хозяином усадьбы. В разные годы ею владели также семьи Боратынских и Тютчевых.

«Дворянская усадьба давно стала музеем, а рисунок «Мураново. Усадебный дом и луг перед ним» - его визитной карточкой. На днях сделали фото с того же ракурса, что и полтора века назад», - написал Воробьев.

Музей «Усадьба Мураново имени Ф.И. Тютчева» является неповторимым образцом среднепоместной дворянской усадьбы XIX века. Здесь некоторое время жил поэт Е.А. Боратынский со своей семьей. По его чертежам и планам в Муранове был построен дом, который сохранился до нашего времени.

Также в Муранове жила семья поэта Ф.И. Тютчева, семейные реликвии и рукописи которого были перевезены после его смерти в усадьбу. Сегодня музейный комплекс объединяет в себе несколько построек: главный усадебный дом, флигель, кухню, гладилку, кучерскую, ледник, домовую церковь Спаса Нерукотворного.

Собрание музея насчитывает более 28 тысяч экспонатов. Большая часть – мемориальные предметы, принадлежавшие владельцам усадьбы и их родственникам.