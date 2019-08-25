РИАМО - 25 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев опубликовал в своем Instagram картину 1968 года, на которой изображена подмосковная усадьба Мураново, и фотографию, снятую с того же ракурса в наши дни.
Он отметил, что на размещенной в Instagram акварели генерала Дмитрия Путяты – знаменитая усадьба Мураново в 1868 году. Брат Путяты, литератор Николай, в то время был хозяином усадьбы. В разные годы ею владели также семьи Боратынских и Тютчевых.
«Дворянская усадьба давно стала музеем, а рисунок «Мураново. Усадебный дом и луг перед ним» - его визитной карточкой. На днях сделали фото с того же ракурса, что и полтора века назад», - написал Воробьев.
Музей «Усадьба Мураново имени Ф.И. Тютчева» является неповторимым образцом среднепоместной дворянской усадьбы XIX века. Здесь некоторое время жил поэт Е.А. Боратынский со своей семьей. По его чертежам и планам в Муранове был построен дом, который сохранился до нашего времени.
Также в Муранове жила семья поэта Ф.И. Тютчева, семейные реликвии и рукописи которого были перевезены после его смерти в усадьбу. Сегодня музейный комплекс объединяет в себе несколько построек: главный усадебный дом, флигель, кухню, гладилку, кучерскую, ледник, домовую церковь Спаса Нерукотворного.
Собрание музея насчитывает более 28 тысяч экспонатов. Большая часть – мемориальные предметы, принадлежавшие владельцам усадьбы и их родственникам.
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На акварели генерала Дмитрия Путяты - знаменитое «Мураново» в 1868 году. Его брат, литератор Николай, в то время был хозяином усадьбы. В разные годы ею владели также семьи Боратынских и Тютчевых. Дворянская усадьба давно стала музеем, а рисунок «Мураново. Усадебный дом и луг перед ним» - его визитной карточкой. На днях сделали фото с того же ракурса, что и полтора века назад. #пейзажиподмосковья #нашеподмосковье
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