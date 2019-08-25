РИАМО - 25 авг. На нескольких участках Профсоюзной улицы и Хлебобулочного проезда ограничили движение машин из-за строительства Большой кольцевой линии столичной подземки, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок 1: Профсоюзная улица (в сторону центра) от дома 61 до дома 59. Особенности: две полосы частично. Участок 2: Профсоюзная улица (в сторону области) от дома 78 до дома 82. Особенности: одна полоса частично», - говорится в сообщении.

Также на двух участках Хлебобулочного проезда - в районе пересечения с Профсоюзной улицей и от дома 59, строения 1, по Профсоюзной улице до пересечения с ней - занята одна полоса и частично ликвидирована парковка.

Все вышеперечисленные ограничения будут действовать на данных участках до 13 сентября круглосуточно.

Кроме того, с 16 сентября 2019 года по 30 октября 2020 года круглосуточно на Профсоюзной улице от дома 78 до дома 82 будет в рамках строительных работ сохранено движение по трем полосам за счет обустройства временных уширений.