РИАМО - 25 авг. Ребенка, который находится в тяжелом состоянии из-за рухнувшей на него двери в магазине Солнечногорска, доставили в московскую больницу при помощи вертолета, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы столичного департамента гражданской обороны, ЧС и противопожарной безопасности.

В одном из магазинов деревни Юрлово городском округе Солнечногорск на ребенка упала металлическая дверь, он госпитализирован. По предварительной информации, пострадавший находится в тяжелом состоянии.

«Он был срочно доставлен в городскую больницу. Однако пострадавшему необходима была специализированная медицинская помощь, и для его транспортировки вызвали вертолет. Пострадавший ребенок был эвакуирован санитарным вертолетом в специализированное лечебное учреждение Москвы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что до больницы ребенка сопровождала авиамедицинская бригада.