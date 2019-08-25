РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 авг. Главный тренер подольских хоккеистов из команды «Витязь» Михаил Кравец поставил задачу выйти в плей-офф в предстоящем чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщается на сайте хоккейного клуба.

«Пресс-конференция перед стартом «Витязя» в чемпионате КХЛ прошла на днях конференц-зале Ледового дворца «Мегаспорт» в Москве. Оценку комплектования «Витязя» выразил генеральный менеджер Игорь Варицкий и главный тренер Михаил Кравец, который поведал о задачах в чемпионате: побеждать в каждой игре, выйти в плей-офф и далее решать задачи по поступлению», - говорится в сообщении.

В сезоне 2019- 2020 годов в чемпионате Континентальной хоккейной лиги команды проведут по более 60 матчей. Старт сезона намечен на сентябрь и продлится до февраля. Плей-офф запланирован на весенний период.