РИАМО - 25 авг. На территории торгово-выставочного комплекса «Крокус Сити» в Красногорске состоялась триатлонная гонка среди любителей Ironstar Crocus Fitness, на старт вышли около 1 тысячи участников, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области. ⠀

Трасса состояла из трех участков: сначала участники должны были преодолеть 500 метров вплавь, затем их ждали 22 километра велогонки, после которых следовали еще 5 километров бегом. Общая протяженность гонки составила 27,5 километров.

«Ironstar – одна из самых ярких триатлонных гонок в мире любительского спорта. Она проходит в рамках одного из главных спортивных фестивалей Russian fitness fair, делая его настоящим праздником спорта. В Красногорске собрались и проверили свои силы сильнейшие атлеты-любители. Примечательно, что несмотря на то, что гонка энергозатратна, организаторы предоставляют возможность принять участие спортсменам от 16 до 80 лет и старше. Большой интерес к такому событию очевиден, и сегодня на старт вышли около тысячи человек», — сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков. ⠀

Атлетов разделили на несколько возрастных категорий: мужчины и женщины 16-29 лет, 30-34 года, 35-39 лет, 40-44 года, 45-49 лет, 50-54 года, 55-59 лет, 60-69 лет, старше 70 лет, старше 80 лет. Также к участию допускались эстафетные команды. ⠀⠀

Мужчины выходили на дистанцию дважды за день. Первый старт являлся квалификационным, по итогам которого определились 50 сильнейших, подучивших право соревноваться в финале. Среди женщин и эстафетных команд сразу проводились финалы. ⠀

Помимо триатлонной гонки в акватории Павшинской поймы прошли три заплыва Swimstar. Участникам предлагалось выбрать одну из трех дистанций: одна, две или три морских мили (1852, 3704 или 5586 метров соответственно). Среди мужчин первые три места заняли Денис Васильев, Евгений Рулевский и Михаил Кузьмин, показавшие общее время 55 минут 42 секунды, 57 минут 12 секунд и 57 минут 29 секунд соответственно.

В эстафетном зачете сильнейшей стала команда I love supersport boys, второе место занял коллектив «Crocus Fitness Первый 2», замкнули тройку призеров «Спонтанные любители».

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