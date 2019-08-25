РИАМО - 25 авг. В воскресенье вечером в движении некоторых поездов на Курском направлении Московской железной дороги возможны задержки по техническим причинам, сообщается в Twitter-аккаунте ЦППК.

«Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график. Приносим извинения за временные неудобства», – говорится в сообщении.

Также в воскресенье был сбой на участке Москва – Солнечная Киевского направления МЖД по техническим причинам. Сейчас поезда отправляются в рейсы по расписанию.

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