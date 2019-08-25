РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 авг. В подмосковных Люберцах на улице 8 Марта в воскресенье загорелось строение, его тушат 12 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Двадцать пятого августа в 14:32 в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: городской округ Люберцы, улица 8 Марта. Дальнейшая информация уточняется», - говорится в сообщении.

В тушении возгорания в строении принимают участие три единицы техники и 12 человек.