РИАМО - 25 авг. В здании ООО «Никелевый штейн» в Королеве рядом с территорией Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) потушили возникшее возгорание, сообщается на сайте государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

В воскресенье произошло возгорание в здании, находящемся в собственности ООО «Никелевый штейн». Здание расположено на территориях, граничащих с территориями ЦНИИмаш (является головным предприятием «Роскосмоса»).

«Пожар не создал угрозы для работы Центрального научно-исследовательского института машиностроения. Все службы ЦНИИмаш функционируют в штатном режиме. В настоящее время пожар ликвидирован расчетными службами МЧС при содействии ЦНИИмаш», – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что кровля неэксплуатируемого здания загорелась на территории ЦНИИмаш на площади 100 квадратных метров.