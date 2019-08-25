РИАМО - 25 авг. Движение поездов на участке Москва – Солнечная Киевского направления МЖД и аэроэкспрессов было затруднено по техническим причинам, на данный момент движение восстановлено, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы Московской железной дороги.

«Поезда отправляются в рейсы по расписанию. Были небольшие задержки по техническим причинам», – сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые СМИ писали, что затруднено движение на участке Москва – Солнечная Киевского направления МЖД, а также возможны задержки аэроэкспрессов.

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